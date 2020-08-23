Главный тренер "Болоньи" заразился коронавирусом

У главного тренера "Болоньи" Синиши Михайловича обнаружен коронавирус. Тест, сданный 51-летним специалистом, оказался положительным, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь Михайловичу предстоит пройти двухнедельную самоизоляцию. "Болонья" продолжит подготовку к новому сезону без своего главного тренера. В прошлом году красно-синие также провели немало матчей без своего тренера и заняли двенадцатое место в Серии А.

Заболевание проходит без симптомов. Однако Синиша Михайлович, у которого в прошлом году была выявлена лейкемия, входит в зону риска. Поэтому его лечение может занять длительное время.