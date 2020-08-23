https://news.day.az/sport/1264622.html Коронавирус обнаружен у двух футболистов "Фиорентины"
Коронавирус обнаружен у двух футболистов "Фиорентины"
В итальянской Серии А зафиксированы новые случаи коронавируса. На этот раз COVID-19 обнаружен у двух футболистов "Фиорентины".
Положительными оказались тесты у полузащитника Эрика Пульгара и запасного вратаря Симоне Гидотти. Обоим инфицированным футболистам придется пройти лечение и двухнедельный карантин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
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