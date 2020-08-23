Коронавирус обнаружен у двух футболистов "Фиорентины"

В итальянской Серии А зафиксированы новые случаи коронавируса. На этот раз COVID-19 обнаружен у двух футболистов "Фиорентины".

Положительными оказались тесты у полузащитника Эрика Пульгара и запасного вратаря Симоне Гидотти. Обоим инфицированным футболистам придется пройти лечение и двухнедельный карантин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.