УЕФА может сохранить новый формат плей-офф еврокубков

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что формат "финала восьми", который использовался для завершения прерванных пандемией сезонов Лиги чемпионов и Лиги Европы, может быть сохранен на будущее, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Система с одной игрой кажется мне более интересной, чем система с двумя встречами. Это одна из положительных вещей, которые были привнесены благодаря пандемии. У нас не было другого варианта, кроме как использовать эту систему. Оказалось, что такая система даже лучше.

Но нужно понимать, что "Финал восьми" очень сложно расположить в календае. Но людям понравилось смотреть матчи, в которых решается все и где каждый клуб может одержать победу. Мы рассмотрим эту идею на будущее. В сентябре или октябре мы серьезно подумаем над этим.

Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от такого формата. В нем не так много тактики.

В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой, но посмотрим. Нужно подумать, как реализовать идею, если решимся", - цитирует Чеферина AP.