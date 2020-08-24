Ибрагимович столкнулся с проблемами при обсуждении нового контракта с "Миланом"

Шведский нападающий "Милана Златан Ибрагимович и руководство клуба не могут прийти к согласию по условиям нового контракта. Предложение "россонери" не устраивает 38-летнего шведа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола. По его словам, "Милан" предлагает Ибрагимовичу договор на два года. Ибрагимович же требует от клуба зарплату в семь миллионов евро. Но такой суммы ему дать не готовы. Переговоры продолжаются.

Райола заявил: "Договоренности пока еще нет, хоть мы и продолжаем переговоры. Дело не в деньгах, а в убеждениях и стиле. Чтобы брак сохранился - нужны двое. Если бы Златан не хотел остаться в клубе, то и переговоров бы не было".

"Сейчас мы находимся на очень деликатном этапе - больше я не хочу ничего говорить. Я работаю не над созданием проблемы, а над способом ее решения", - заявил Райола Football Italia.



После своего возвращения в "Милан" в декабре 2019 года Ибрагимович провел за клуб 20 матчей, отметившись 11 голами.