Беспорядки в Париже после поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Недовольные поражением "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов болельщики устроили массовые беспорядки в Париже. Около домашнего стадиона парижан "Парк де Пренс" собрались около 5 тыс. фанатов, чтобы поддержать команду. Они жгли файеры, а после игры там вспыхнуло несколько потасовок - разочарованные поклонники "ПСЖ" стали кидаться камнями и бутылками в сотрудников полиции. Затем они переместились на Елисейские поля, где продолжили совершать противоправные действия.

В результате беспорядков были подожжены несколько машин, разгромлены магазины и разбиты окна. Правоохранительные органы для разгона зачинщиков конфликта применяли слезоточивый газ и дубинки. По последним данным, в вечерние и ночные часы было произведено 148 задержаний за нанесение ущерба. Также полицейские оштрафовали 404 человека за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие медицинских масок.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее, что происходило в центре Париже после поражения "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.