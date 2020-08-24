"Барселона" оценила Месси в 700 миллионов

"Барселона" может отпустить своего лидера Лионеля Месси до завершения контракта. Но желающие приобрести 33-летнего аргентинца должны будут заплатить 700 миллионов евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, "Барселона" оценила своего капитана в 700 миллионов евро. На футболиста претендуют "Интер", "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", но столь высокая сумма отступных может отпугнуть и эти клубы.

Контракт Лионеля Месси с "Барселоной" истекает в июне следующего года. Аргентинец пока не хочет продлевать соглашение. При этом новый тренер Рональд Куман хотел бы, чтоб Лионель остался в команде и продлил соглашение.