Главный тренер «Интера» лишился более чем €30 млн

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте стал жертвой мошенников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, итальянский специалист еще во времена работы в лондонском "Челси" доверил инвестировать сумму в размере более €30 млн финансисту Массимо Бочиккьо. Тренер потерял все деньги, а также лишился положенных ему дивидендных выплат.

Помимо него жертвами злоумышленника стали еще семь человек.