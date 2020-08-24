https://news.day.az/sport/1264865.html Главный тренер «Интера» лишился более чем €30 млн
Главный тренер «Интера» лишился более чем €30 млн
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте стал жертвой мошенников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, итальянский специалист еще во времена работы в лондонском "Челси" доверил инвестировать сумму в размере более €30 млн финансисту Массимо Бочиккьо. Тренер потерял все деньги, а также лишился положенных ему дивидендных выплат.
Помимо него жертвами злоумышленника стали еще семь человек.
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