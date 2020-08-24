Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа. На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

Сейчас Болт находится на самоизоляции. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.