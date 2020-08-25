Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо в ближайшее время отправится к себе на родину. Суд Парагвая приговорил экс-футболиста и его брата Роберто де Ассиша к условным срокам заключения. Кроме того, они будут обязаны уплатить штраф в размере 200 тысяч долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, Роналдиньо и его брат будут обязаны регулярно отмечаться в судебных органах своей страны. Также они должны сообщать о своих передвижениях по миру, если захотят покинуть Бразилию.

Напомним, что Роналдиньо был арестован в марте 2019 года за попытку въехать в Парагвай по фальшивому паспорту. Вместе с ним был задержан и его брат. Позже суд разрешил им остаться под домашним арестом до вынесения приговора.