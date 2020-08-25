Хавбек "Бохума" вызван в сборную Азербайджана

Полузащитник немецкого "Бохума" Барыш Экинчиер получил вызов в молодежную сборную Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по информации RevierSport, в ближайшее время он отправится на сборы "молодежки". Команду Милана Обрадовича ожидает матч отбора на ЕВРО-2021 (U-21) против сборной Франции, который пройдет на стадионе "Капитал Банк Арена" в Сумгайыте 7 сентября и начнется в 21:00.