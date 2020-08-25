«Манчестер Сити» включился в борьбу за Месси

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" включился в борьбу за нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Горожане" выясняют, получится ли подписать аргентинца без нарушения финансового fair play. Боссы английского клуба понимают, что приобретение Месси может стать сложным процессом, но готовы использовать любую возможность. Кроме того, они рассчитывают, что сине-гранатовые объявят разумную цену за форварда.

При этом "Барселона" не намерена отпускать игрока. В руководстве клуба предостерегли, что сумма выкупа может составить более 700 миллионов евро. По информации портала Transfermarkt, стоимость 33-летнего Месси составляет 112 миллионов евро.