Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Объявлен лучший игрок недели после финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на spotbox.ru, этого звания был удостоен вратарь немецкой "Баварии" Мануэль Нойер.

Согласно голосованию болельщиков, 34-летний голкипер опередил своих товарищей по команде - Кингсли Комана, Тиагу Алкантара и Маркинеса, выступающего в ПСЖ.

Отметим, что в решающем матче немецкая "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0, завоевав титул победителя Лиги чемпионов в 6-й раз.