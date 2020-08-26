https://news.day.az/sport/1265300.html Марадона может возглавить клуб из чемпионата Испании
Марадона может возглавить клуб из чемпионата Испании
Главный тренер аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона может продолжить карьеру в Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Fichajes, в услугах легенды мирового футбола заинтересован "Эльче", который в предстоящем сезоне выступит в высшем дивизионе страны - Примере. Клуб уже отправил в отставку наставника команды Рохо Мартина и планирует заменить его Марадоной.
Предполагается, что окончательное решение по возможному приглашению аргентинца будет принимать крупнейший акционер "Эльче" Кристиан Брагарник.
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