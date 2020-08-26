Названы главные претенденты на Месси

Названы клубы, претендующие на форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который решил покинуть команду, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В переходе футболиста заинтересован английский "Манчестер Сити", который возглавляет хорошо знакомый аргентинцу по работе с каталонцами Хосеп Гвардиола. Не против подписать контракт с форвардом и главный соперник "горожан" - "Манчестер Юнайтед".

Помимо английских команд, Месси интересуются французский ПСЖ и миланский "Интер". У обеих команд очень богатые владельцы, которые могут позволить себе трансфер игрока такого уровня.