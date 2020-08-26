Агент рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Усэйна Болта

Рики Симмс, агент восьмикратного олимпийского чемпиона по бегу Усэйна Болта, описал состояние здоровья спортсмена, заразившегося коронавирусом. Об этом он рассказал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель ямайского бегуна подтвердил, что его подопечный сдал положительный тест на COVID-19. При этом Симмс отметил, что у спортсмена нет никаких симптомов заболевания.