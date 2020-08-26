"Ювентус" представил оранжевую форму на сезон

Чемпион Италии туринский "Ювентус" представил третий комплект формы, в которой будет играть в сезоне-2020/21, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новая экипировка туринского клуба от компании Adidas выполнена в оранжевом цвете с черными элементами. Дизайн формы был вдохновлен миром искусства и должен отражать дух команды на поле.