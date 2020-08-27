https://news.day.az/sport/1265559.html «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млн
«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млн
Английский "Манчестер Сити" готов заплатить за форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси €200 млн, сообщает журналист Танкерди Палмери в Twitter.
Отмечается, что "горожане" готовят официальное предложение по трансферу аргентинца.
Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
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