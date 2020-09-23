УЕФА назвал имена претендентов на награду лучшему тренеру сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена претендентов на награду лучшему тренеру по итогам сезона-2019/2020. Имя победителя будет объявлено в четверг, 1 октября, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На приз претендуют три немецких специалиста: главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "РБ Лейпциг".

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен"), Джан-Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Юлен Лопетеги ("Севилья"), Руди Гарсия ("Лион"), Зинедин Зидан ("Реал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Антонио Конте ("Интернационале") вошли в десятку лучших, однако на награду претендовать не будут.