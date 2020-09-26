https://news.day.az/sport/1274230.html В "Формуле-1" выявлено семь новых случаев заражения COVID-19
В "Формуле-1" выявлено семь новых случаев заражения COVID-19
Очередное тестирование на COVID-19 выявило семь случаев заражения коронавирусом в "Формуле-1", сообщает в пятницу пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Имена и должности заразившихся не уточняется.
Тестирование прошло с 18 по 24 сентября, в нем приняли участие 3256 человек - в частности, пилоты, члены персонала команд.
Тестирования на коронавирус в "Формуле-1" проходят еженедельно.
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