"Интер" переиграл "Фиорентину", дважды уступая по ходу встречи

Футболисты "Интера" в матче второго тура итальянской Серии "А" на поле "Сан-Сиро" одержали волевую победу над "Фиорентиной" - 4:3. "Фиалки" дважды по ходу встречи вели в счете, но удержать преимущество не смогли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У гостей голы забили Кристиан Куаме (3-я минута), Гаэтано Кастровилли (57) и Федерико Кьеза (63). Полузащитник "фиолетовых" Франк Рибери отметился двумя результативными передачами.

В составе хозяев поля забили Лаутаро Мартинес (45+2), Ромелу Лукаку (87) и Данило Д'Амброзио (89). Автогол на свой счет записал защитник "Фиорентины" Федерико Чеккерини (52).

Для "Интера" этот матч стал первым в новом сезоне чемпионата Италии. В первом туре "черно-синие" должны были сыграть с "Беневенто", однако эта игра была перенесена на 30 сентября.