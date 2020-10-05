Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен в Турцию

В ходе онлайн-заседания Исполнительного комитета Европейской гимнастики (European Gymnastics) состоялось обсуждение вопросов, связанных с проведением в 2020 году чемпионатов Европы по мужской и женской спортивной гимнастике, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на сайт European Gymnastics.

После уведомления Федерации гимнастики Азербайджана о том, что в связи с пандемией коронавируса в Азербайджане нельзя проводить никаких крупномасштабных мероприятий до конца 2020 года, Исполнительный комитет принял решение перенести соревнования из Баку в турецкий город Мерсин.

Проведение чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике запланировано на 9-13 декабря текущего года, а чемпионата Европы по женской спортивной гимнастике - на 17- 20 декабря 2020 года. Соревнования не будут носить лицензионный характер на Олимпийские игры в Токио.