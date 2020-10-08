Хабиб Нурмагомедов застроил родное село

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов застроил свое родное село Сильди в Цумадинском районе Дагестана новыми дорогами. Об этом Lenta.ru рассказал глава местной администрации Абдурахман Абдурахманов, передает Day.Az.

В Instagram-аккаунте района появилась видеозапись, снятая в селе. На ней видно, что местный житель идет вместе с ослом по отремонтированной дороге, которую сделали из больших каменных блоков. Несмотря на то что основную часть работ завершили, в некоторых местах еще остался строительный мусор. По словам Абдурахманова, помимо пешеходных улиц, Нурмагомедов также оплатил ремонт автодороги, ведущей в село.

В январе Нурмагомедов рассказал подписчикам в Instagram о своей новой квартире. Он приобрел недвижимость в Алматы - крупнейшем городе Казахстана. Боец уточнил, что жилой дом находится "в экологически чистом районе города", а его возведением занимался местный застройщик. Остальных подробностей сделки Нурмагомедов раскрывать не стал.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. За профессиональную карьеру он провел 28 боев и во всех одержал победу, а в 2019 и 2020 годах был назван самой успешной российской звездой шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. Следующим боем для Нурмагомедова станет поединок против американца Джастина Гэтжи. Он пройдет 25 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.