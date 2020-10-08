Капитан «Карабаха» ответил Генриху Мхитаряну

"Ваше письмо, адресованное президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не соответствует вашей миссии в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, поскольку содержит много ложных заявлений".

Как сообщает аpasport.az, об этом написал капитан сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Максим Медведев, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Защитник поделился публикацией на своей странице в "Facebook" в связи с событиями, происходящими в Нагорном Карабахе. Медведев ответил и армянскому футболисту Генриху Мхитаряну.

В тексте, который капитан написал на английском, русском и азербайджанском языках, говорится: "Ваше упоминание об агрессии Азербайджана неверно. Настоящая агрессия была совершена Арменией против Азербайджана. Армения вторглась и оккупировала пятую часть территории Азербайджана и провела этнические чистки против около 1 миллиона азербайджанцев. В ходе агрессии вооруженные силы Армении совершили множество преступлений против человечности. Среди этих преступлений - Ходжалинский геноцид, в результате которого погибли 613 ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе 63 ребенка.

Утверждать, что ваша родина в опасности, безосновательно. Боевые действия ведутся исключительно на признанной на международном уровне территории Азербайджана. Я хотел бы напомнить вам о 4 резолюциях Совета Безопасности ООН от 1993 года, требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Армения отвергает эти ключевые документы. Последняя военная эскалация началась после того, как 27 сентября Армения обстреляла гражданские и военные позиции Азербайджана. Используя наемников из Сирии, Ливана и других стран Ближнего Востока, Армения продолжает атаковать мирное население Азербайджана даже в густонаселенных районах вдали от линии фронта. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. В результате 28 мирных жителей, включая двух братьев и сестер в возрасте 13 и 14 лет, были убиты, 144 мирных жителя получили ранения, 66 гражданских объектов и 427 домов были разрушены. Вы утверждаете, что беспокоитесь о христианском наследии и ценностях в зоне конфликта. Позвольте мне сказать вам, что как многонациональная и многокультурная страна, Азербайджан сохраняет на своей земле все культурное и историческое наследие. Даже сегодня в центре Баку можно увидеть Армянскую церковь. К сожалению, все азербайджанское наследие подверглось вандализму со стороны Армении на оккупированных территориях и в самой Армении.

Что касается вашей обеспокоенности по поводу гибели молодых людей, то лучший способ предотвратить ее - призвать правительство Армении выполнить требования международного сообщества по выводу своих вооруженных сил с наших оккупированных земель. Я, Максим Медведев, родился, вырос и всегда играл в Азербайджане, уверен, что немедленный вывод армянских войск с оккупированных территорий может открыть путь к миру в нашем регионе".