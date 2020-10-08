Сен-Пьер обвинил UFC в срыве поединка с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадец Жорж Сен-Пьер считает, что два года назад его бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова не состоялся по вине организации. Комментарий канадца приводит ESPN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Два года назад мы пробовали организовать поединок и сделали все возможное, чтобы он состоялся, но UFC не хотел этого", - сказал Сен-Пьер.

В августе Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести весной 2021 года поединок с Сен-Пьером. Ранее канадец уже выражал сомнение в том, что организация заинтересована в проведении боя.

Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусредней и средней весовых категориях. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. После победы он объявил о завершении карьеры. Всего на счету 39-летнего канадца 26 побед и два поражения.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе 32-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Ближайшим боем Нурмагомедова будет встреча с американцем Джастином Гэтжи 24 октября нынешнего года в Абу-Даби.