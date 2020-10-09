Соперник Ислама Махачева дос Аньос снялся с турнира UFC 254 из-за заражения коронавирусом

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль дос Аньос снялся с турнира UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом было сказанно в Твиттере россиянина Ислама Махачева, с которым бразилец должен был встретиться.

"Рафаэль дос Аньос снялся. Майкл Чендлер, это твой шанс попасть на "Бойцовский остров", - написал Махачев, предлагая 34-летнему американскому бойцу заменить бразильца.

По словам дос Аньоса, он заразился коронавирусом в Бразилии, куда отправился для подготовки к бою с Махачевым.

Главным боем UFC 254 станет поединок за титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 35-летнего бойца 28 побед и 13 поражений. В активе 28-летнего Махачева 18 побед и одно поражение. Чендлер на данный момент рассматривается в качестве замены для Нурмагомедова или Гэтжи на случай, если кто-то из них не сможет принять участие в поединке.