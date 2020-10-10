https://news.day.az/sport/1278448.html Известный британский велогонщик снялся с "Джиро" из-за коронавируса
Известный британский велогонщик снялся с "Джиро" из-за коронавируса
Известный велосипедист из Великобритании Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, отказался от продолжения гонки "Джиро д'Италия" после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. В 2018 году британец выигрывал испанский Гранд-тур "Вуэльту", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу "конюшни", после седьмого этапа "Джиро" Йейтс ощутил недомогание, и у него проявились легкие симптомы коронавируса. Взятый тест подтвердил заражение британца вирусом COVID-19. Остальные гонщики Mitchelton-Scott и сотрудники команды также сделали экспресс-тесты и получили разрешение продолжить гонку.
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