Известный велосипедист из Великобритании Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, отказался от продолжения гонки "Джиро д'Италия" после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. В 2018 году британец выигрывал испанский Гранд-тур "Вуэльту", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу "конюшни", после седьмого этапа "Джиро" Йейтс ощутил недомогание, и у него проявились легкие симптомы коронавируса. Взятый тест подтвердил заражение британца вирусом COVID-19. Остальные гонщики Mitchelton-Scott и сотрудники команды также сделали экспресс-тесты и получили разрешение продолжить гонку.