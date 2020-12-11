Зинедин Зидан намерен покинуть "Реал" по окончании нынешнего сезона, сообщает Day.Az со ссылкой на Diario Gol.

По данным источника, французский специалист дал понять руководству "Королевского клуба", что, независимо от результатов, по окончании сезона он покинет занимаемую должность. Одной из причин является то, что ему стало некомфортно в "Реале".

Перед началом сезона ему обещали купить Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинжу, однако этого так и не произошло. Зидан также недоволен тем, что клуб ставит его в центре внимания после серий неудачных результатов. Президент "Реала" Флорентино Перес в свою очередь не будет препятствовать уходу специалиста.

Зинедин Зидан возглавляет "Реал" с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018 по 2019 год. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе "Королевского клуба" в качестве игрока и завоевал с командой шесть трофеев.