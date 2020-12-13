Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча", - сказал Уайт.

Также он отметил, что знает о том, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья будет выступать в полутяжелой весовой категории.



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