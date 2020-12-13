https://news.day.az/sport/1297638.html Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года
Также он отметил, что знает о том, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья будет выступать в полутяжелой весовой категории.
Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча", - сказал Уайт.
Также он отметил, что знает о том, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья будет выступать в полутяжелой весовой категории.
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