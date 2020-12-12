Азербайджанский борец одолел армянского соперника и вышел в полуфинал Кубка мира

В столице Сербии Белграде 12 декабря стартовал индивидуальный Кубок мира по борьбе.

В первый день здесь соревновались борцы греко-римского стиля в весовых категориях 55, 67, 72, 77 и 87 кг.

Эльданиз Азизли в первом выступлении одолел сербского спортсмена всего за 1 минуту 40 секунд, но в следующей схватке представитель Азербайджана проиграл россиянину.

Исламбек Дадов одержал победу над представителем Италии в рамках квалификационного этапа всего за 29 секунд. Спортсмен нашей сборной также досрочно одолел перуанского борца и вышел в 1/4 финала.

На этом этапе состоялась принципиальная встреча, в результате которой И.Дадов победил представителя Армении и вышел в полуфинал.

В первом поединке Ульви Ганизаде одолел борца из Франции, Санан Сулейманов - из Германии, а Ислам Аббасов - из Алжира.

Отметим, что полуфинальные встречи начнутся сегодня в 21:00 по бакинскому времени.