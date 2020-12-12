https://news.day.az/sport/1297833.html Азербайджанские гимнастки завоевали в Польше "серебро" и "бронзу"
Азербайджанские гимнастки завоевали в Польше "серебро" и "бронзу"
В столице Польши, Варшаве, прошел международный турнир "Irina Cup", сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.
На данном турнире азербайджанские спортсменки по художественной гимнастике завоевали две медали в многоборье.
На соревновании, выступавшая среди гимнасток 2008 года рождения, Лейли Исмаилова поднялась на вторую ступень пьедестала, а Марьям Ионис - удостоена бронзовой медали.
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