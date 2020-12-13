Азербайджанский чемпион мира победил армянина со счетом 9:0

Продолжается личный Кубок мира по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, борец сборной Азербайджана Эльдениз Азизли (55 кг) успешно начал выступление во второй день соревнований.

В утешительном раунде Э.Азизли победил армянского спортсмена Рудика Мкртчяна со счетом 9:0. В поединке за 3 место наш чемпион мира и Европы будет бороться с Балбаем Дордоковым (Кыргызстан). Поединок начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в 1/8 финала Э.Азизли победил Себастьяна Коломпара (Сербия) со счетом 9:0, но в 1/4 финала проиграл Эмину Сефершаеву (Россия) - 1:9. Благодаря выходу российского спортсмена в финал Э.Азизов смог продолжить борьбу за медаль.