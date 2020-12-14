https://news.day.az/sport/1298048.html Месси в шаге от повторения рекорда Пеле
Месси в шаге от повторения рекорда Пеле
Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится в шаге от повторения знаменательного достижения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После минувшего уикенда в активе 33-летнего аргентинца оказалось 642 мяча за карьеру.
Отмечается, что несмотря на различные споры вокруг данной темы, Месси остается всего гол до покорения отметки в 643 мяча за один клуб легендарного бразильца Пеле.
Напомним, что последний в 1956-1974 годах защищал цвета "Сантоса", после чего отыграл еще два сезона в США за "Нью-Йорк Космос".
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