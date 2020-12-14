https://news.day.az/sport/1298170.html Азербайджанский боец победил в UFC и поздравил Азербайджан с Победой - ВИДЕО
Азербайджанский боец победил в UFC и поздравил Азербайджан с Победой - ВИДЕО
Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий за Кыргызстан, одержал очередную блестящую победу в самом популярном ММА-промоушне мира.
Как сообщает Day.Az, уже в первом раунде бразилец Ренато Мойкано был отправлен Физиевым в нокаут.
Эта победа стала девятой для Физиева в ММА и третьей подряд в UFC.
После боя Рафаэль Физиев записал короткое видеообращение у себя на странице в социальной сети Instagram, в котором поздравил Азербайджан.
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