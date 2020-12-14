Азербайджанский боец победил в UFC и поздравил Азербайджан с Победой

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий за Кыргызстан, одержал очередную блестящую победу в самом популярном ММА-промоушне мира.

Как сообщает Day.Az, уже в первом раунде бразилец Ренато Мойкано был отправлен Физиевым в нокаут.

Эта победа стала девятой для Физиева в ММА и третьей подряд в UFC.

После боя Рафаэль Физиев записал короткое видеообращение у себя на странице в социальной сети Instagram, в котором поздравил Азербайджан.