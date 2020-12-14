Умер бывший тренер «Ливерпуля»

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Жерар Улье ушёл из жизни в возрасте 73 лет.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на RMC Sport.

Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря. Причины смерти не уточняются.

Улье наиболее известен по работе в "Ливерпуле", с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.

В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, "Лион", "Пари Сен-Жермен", "Ланс" и другие команды. Его последним местом работы стала "Астон Вилла", которую он тренировал с 2010 по 2011 год.

В бытность футболистом Улье, выступавший на позиции полузащитника, защищал цвета клубов из Англии и Франции.