Определились пары 1/16 финала в Лиге Европы

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает Day.Az, 32 клуба, продолжающие борьбу во втором по значимости клубном турнире континента, составили 16 пар.

Борьбу за кубок продолжат команды, занявшие 1-2 места в групповом раунде турнира и обладатели третьих мест в Лиге чемпионов.

Матчи этой стадии будут проведены в 2021 году. Первые игры 1/16 финала состоятся 18 февраля, ответные встречи через неделю.

Лига Европы

1/16 финала

"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)

"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)

"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)

"Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия)

"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия)

"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)

"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды)