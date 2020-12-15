Хабиба лишили статуса лучшего бойца UFC в пользу Макгрегора

Ирландский боец Конор Макгрегор на время возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на сайте организации, что сильно удивило фанатов смешанных единоборств (MMA).

Около 23:30 по бакинскому времени на сайте UFC появились изменения. Пользователи заметили, что Хабиб Нурмагомедов лишен статуса лучшего бойца организации. При этом его место занял Макгрегор, который не выступал с января. Через полчаса рейтинг лучших бойцов организации вновь вернули в исходное состояние.

Однако изменение на сайте успело вызвать недоумение у фанатов. Так, пользователь Below the Belt написал, что посчитал происходящее шуткой, пока не проверил рейтинг самостоятельно. Автор публикации предоставил снимок экрана, запечатлевший временное изменение на сайте UFC.

Нурмагомедов ранее сместил американца Джона Джонса с первого места в рейтинге UFC без учета весовых категорий после победы над Джастином Гэтжи. Россиянин в третий раз защитил пояс чемпиона организации, после чего объявил об уходе из спорта.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC в октябре 2018 года.