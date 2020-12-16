Азербайджанские спортсменки поборются за две медали на индивидуальном Кубке мира по борьбе

На индивидуальном Кубке мира по борьбе, который в настоящее время проходит в столице Сербии Белграде, женская сборная Азербайджана поборется за две медали, передает Day.Az.

16 декабря Алена Колесник (-57 кг) сразится с немкой Лаурой Мертенс. В случае победы нашей спортсменки ее ждет поединок за "бронзу" с россиянкой Вероникой Чумиковой.

Ставшая в прошлом году чемпионкой Европы Элис Манолова (-65 кг) также будет бороться за бронзовую медаль. Ее соперницей станет турчанка Аслы Демир.

Отметим, что ранее азербайджанский борец греко-римского стиля Исламбек Дадов (-67 кг) завоевал на Кубке мира "серебро", а его товарищи по команде Эльданиз Азизли (-55 кг) и Бека Канделаки (-130 кг) - "бронзу".