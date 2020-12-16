Сын Кости Цзю нокаутировал соперника и защитил титул чемпиона мира

Тим Цзю, сын бывшего российского и австралийского боксера Кости Цзю, одержал победу над новозеландцем Боуином Морганом и защитил титул чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBO Global в первой средней весовой категории. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поединок состоялся в пригороде Сиднея. Цзю-младший нокаутировал соперника в первом раунде. "Я считаю себя австралийцем и передаю привет своим болельщикам из России. Папа, как тебе? Все нормально?" - обратился он на русском языке после окончания боя.

Для Цзю-младшего эта победа стала 17-й в 17 боях на профессиональном ринге (13 - нокаутом). 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.

Костя Цзю в бытность профессиональным спортсменом выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF, а также Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).