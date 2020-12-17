Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Кубке мира по борьбе в Белграде

В Белграде продолжается индивидуальный Кубок мира по борьбе. В четвертый день Кубка к соревнованиям присоединились женщины-борцы в весовых категориях 57, 59, 65 и 68 килограммов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанская спортсменка Алена Колесник (57 кг) в первой встрече уступила индийской спортсменке. В утешительном поединке Колесник одержала победу над немецкой спортсменкой и получила право состязаться за "бронзу". По принципу последнего очка в решающей встрече азербайджанская спортсменка заняла 5-е место.

Начавшая борьбу в четвертьфинале азербайджанская спортсменка Элис Манолова (65 кг) проиграла представительнице Молдовы. Соперница вышла в финал, что предоставило азербайджанской спортсменке шанс побороться за бронзовую медаль. Обойдя турецкую спортсменку, Манолова поднялась на третью ступень пьедестала почета.