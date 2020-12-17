Месси установил исторический рекорд в "Барселоне"

В матче 19-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Реал Сосьедад". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:1, передает "Чемпионат".

В этом матче форвард "Барсы" Лионель Месси установил историческое рекорд, одержав 300-ю победу на данном стадионе, сообщает Day.Az.

Он 211 раз побеждал в чемпионате Испании, 53 - в Лиге чемпионов, 30 - в Кубке Испании и шесть - в Суперкубке страны. Ему удалось забить 380 голов на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Примеры Месси провел 12 матчей, забив пять мячей.

"Барселона" набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" (26) - на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский "Атлетико".