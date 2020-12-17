Около 20 человек задержаны после стычки на матче "Зенит"-"Спартак"

Почти 20 человек были задержаны после стычки болельщиков на матче "Зенит" - "Спартак" 19-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, конфликт начал зарождаться уже на 4-й минуте матча. Около 50 болельщиков "Зенита" попытались прорваться в сектор, где сидели фанаты красно-белых. После чего в этот же сектор начали стягиваться и другие зрители матча. Чтобы избежать дальнейшего развития конфликта, стюардам пришлось пересадить болельщиков "Спартака" в другой сектор. После матча около 60 фанатов красно-белых были вывезены со стадиона в сопровождение сотрудников полиции.

По факту конфликта было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

После стычки на стадионе были задержаны 14 человек. В их числе оказались как болельщики "Спартака", так и болельщики "Зенита". Также за административные нарушения за пределами стадиона были задержаны еще 5 человек. В общей сложности после матча в полиции оказались 19 болельщиков.

Напомним, на матче "Зенит" - "Спартак" в Петербурге произошла стычка футбольных фанатов. Стюардам и полиции пришлось встать стеной, чтобы остановить группу болельщиков "Зенита", пытавшихся прорваться в сектор красно-белых. Игра закончилась победой "Зенита" со счетом 3:1.