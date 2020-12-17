Формула-1: Утверждена дата Гран-При Азербайджана

Всемирный Совет Федерации автомобильного спорта (FIA) утвердил календарь "Формулы-1" на 2021 год.

Как сообщает Day.Az, в следующем году гонка будет состоять из 23 этапов.

Однако место проведения одного из них - Гран-при 25 апреля - не уточняется. Сезон стартует в Мельбурне и завершится в Абу-Даби.

Гран-при Азербайджана в Баку состоится 6 июня.

1. Гран-При Австралии-21 марта

2. Гран-При Бахрейна - 28 марта

3. Гран-При Китая-11 апреля

4. не уточнено - 25 апреля

5. Гран-При Испании - 9 мая

6. Гран - При Монако-23 мая

7. Гран-При Азербайджана - 6 июня

8. Гран-При Канады-13 июня

9. Гран-При Франции-27 июня

10. Гран-При Австрии-4 июля

11. Гран-При Великобритании - 18 июля

12. Гран-При Венгрии-1 августа

Летний перерыв

13. Гран-При Бельгии-29 августа

14. Гран-При Нидерландов - 5 сентября

15. Гран-При Италии-12 сентября

16. Гран-При России-26 сентября

17. Гран-При Сингапура - 3 октября

18. Гран-При Японии-10 октября

19. Гран-При США-24 октября

20. Гран-При Мехико-31 октября

21. Гран-При Сан-Паулу - 14 ноября

22. Гран-При Саудовской Аравии - 28 ноября

23. Гран-При Абу-Даби - 5 декабря.