Формула-1: Утверждена дата Гран-При Азербайджана
Всемирный Совет Федерации автомобильного спорта (FIA) утвердил календарь "Формулы-1" на 2021 год.
Как сообщает Day.Az, в следующем году гонка будет состоять из 23 этапов.
Однако место проведения одного из них - Гран-при 25 апреля - не уточняется. Сезон стартует в Мельбурне и завершится в Абу-Даби.
Гран-при Азербайджана в Баку состоится 6 июня.
1. Гран-При Австралии-21 марта
2. Гран-При Бахрейна - 28 марта
3. Гран-При Китая-11 апреля
4. не уточнено - 25 апреля
5. Гран-При Испании - 9 мая
6. Гран - При Монако-23 мая
7. Гран-При Азербайджана - 6 июня
8. Гран-При Канады-13 июня
9. Гран-При Франции-27 июня
10. Гран-При Австрии-4 июля
11. Гран-При Великобритании - 18 июля
12. Гран-При Венгрии-1 августа
Летний перерыв
13. Гран-При Бельгии-29 августа
14. Гран-При Нидерландов - 5 сентября
15. Гран-При Италии-12 сентября
16. Гран-При России-26 сентября
17. Гран-При Сингапура - 3 октября
18. Гран-При Японии-10 октября
19. Гран-При США-24 октября
20. Гран-При Мехико-31 октября
21. Гран-При Сан-Паулу - 14 ноября
22. Гран-При Саудовской Аравии - 28 ноября
23. Гран-При Абу-Даби - 5 декабря.
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