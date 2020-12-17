Азербайджанский борец победил армянского соперника

В столице Сербии Белграде продолжается личный Кубок мира по борьбе.

Как сообщает Day.Az, сегодня вышли на ковер борцы вольного стиля, выступающие в весовых категориях 57, 70, 74, 92 и 125 кг.

Азербайджанский спортсмен Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) начал выступление с 1/8 финала, его первым соперником был представитель Франции армянин Арман Элоян.

Наш борец успешно стартовал в Кубке мира и одержал победу над армянином со счетом 9:5. Благодаря этой победе А.Гварзатилов вышел в 1/4 финала. А.Элояну остается болеть за нашего спортсмена, так как в случаем вызода в финал А.Гварзатилова он продолжит борьбу в утешительном раунде.

Отметим, что поединки 1/4 и 1/2 финала состоятся сегодня, а решающие встречи завтра.