https://news.day.az/sport/1299363.html ФИФА назвала лучшего вратаря 2020 года
ФИФА назвала лучшего вратаря 2020 года
ФИФА назвала лучшего вратаря 2020 года в мужском футболе.
Как передает Day.Az, им стал голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.
На почетное звание претендовали также вратари "Ливерпуля" и "Атлетико" Алисон Бекер и Ян Облак соответственно.
В 2020 году Нойер в составе "Баварии" выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. По итогам Лиги чемпионов 34-летний футболист был признан лучшим голкипером соревнований.
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