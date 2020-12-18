ФИФА назвала лучшего вратаря 2020 года в мужском футболе.

Как передает Day.Az, им стал голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

На почетное звание претендовали также вратари "Ливерпуля" и "Атлетико" Алисон Бекер и Ян Облак соответственно.

В 2020 году Нойер в составе "Баварии" выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. По итогам Лиги чемпионов 34-летний футболист был признан лучшим голкипером соревнований.