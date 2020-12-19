https://news.day.az/sport/1299374.html Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии «Би-Би-Си»
Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии «Би-Би-Си»
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт "Би-Би-Си".
В голосовании за звание спортивной звезды года российский боец обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренара и ирландского боксера Кэти Тейлора.
Напомним, что 24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов проведет дебютный бой в UFC.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре