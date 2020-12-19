Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии «Би-Би-Си»

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт "Би-Би-Си".

В голосовании за звание спортивной звезды года российский боец обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренара и ирландского боксера Кэти Тейлора.

Напомним, что 24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов проведет дебютный бой в UFC.