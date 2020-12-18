Стал известен выбор капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) сообщает, что Роналду поставил на первое место нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского, на второе - нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и на третье - нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Таким образом, Роналду впервые включил Месси в тройку лучших игроков года.

Состав символической сборной 2020 года по версии ФИФА.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль").

Защитники: Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал").

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), Киммих ("Бавария").

Нападающие: Левандовски ("Бавария"), Месси ("Барселона"), Роналду ("Ювентус").

Ранее Левандовски стал лучшим футболистом мира 2020 года.