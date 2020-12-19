Cборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место в индивидуальных соревнованиях Кубка мира

Подведены итоги индивидуальных соревнований Кубка мира по борьбе, прошедших в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наша сборная по вольной борьбе, завоевавшая одну серебряную и одну бронзовую медали, в командном зачете заняла третье место с 91 очком.

Первое место заняла Россия с 210 очками, второе место - Турция с 104 очками.

Отметим, что из наших вольников Ахмеднаби Гварзатилов завершил турнир на втором, а Гаджи Алиев - на третьем месте.