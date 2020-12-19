https://news.day.az/sport/1299752.html Cборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место в индивидуальных соревнованиях Кубка мира
Cборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место в индивидуальных соревнованиях Кубка мира
Подведены итоги индивидуальных соревнований Кубка мира по борьбе, прошедших в столице Сербии Белграде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наша сборная по вольной борьбе, завоевавшая одну серебряную и одну бронзовую медали, в командном зачете заняла третье место с 91 очком.
Первое место заняла Россия с 210 очками, второе место - Турция с 104 очками.
Отметим, что из наших вольников Ахмеднаби Гварзатилов завершил турнир на втором, а Гаджи Алиев - на третьем месте.
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