В честь Марадоны будет переименован еще один стадион

Домашний стадион аргентинских футбольных клубов "Эстудиантес" и "Химнасия и Эсгрима" будет переименован в честь Диего Марадоны. Об этом сообщил губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисиллоф, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы решили дать новое имя стадиону, он будет называться "Унико де Ле-Плата Диего Армандо Марадона", - приводит слова Кисиллофа РИА Новости. - Также мы потеряли еще одного известного спортсмена. Мы назовем одну из трибун в честь Алехандро Сабельи".

Чемпион мира Марадона умер 25 ноября от остановки сердца. Ему было 60 лет. Ранее в его честь была переименована домашняя арена "Наполи", в составе которого аргентинец стал двукратным чемпионом Италии.