Месси повторил рекорд Пеле

33-летний аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, ставший автором забитого мяча в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (после первого тайма счёт 1:1), повторил знаменательное достижение, информирует Football Espana.

Как передает Day.Az, забитый в ворота "Валенсии" мяч стал 643-м в карьере аргентинского капитана за "Барселону". Лионель Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле - он забил столько же мячей за "Сантос".

Напомним, с 1956 по 1974 год Пеле выступал на родине, после чего провёл два сезона в США в клубе "Нью-Йорк Космос".

До конца 2020 года "Барселона" в чемпионате Испании встретится с "Вальядолидом" (23 декабря) и "Эйбаром" (29 декабря). С огромной долей вероятности, в ближайшее время Месси побьёт рекорд Пеле. Подробнее на "Чемпионате":