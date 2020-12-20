Мексиканец Альварес объединил пояса чемпиона мира WBC и WBA, выиграв у британца Смита

Мексиканец Сауль Альварес завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Сан-Антонио (США, штат Техас). Он выиграл у британца Каллума Смита решением судей (119-109, 119-109, 117-111), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Альварес вернул пояса чемпиона мира в одной из четырех весовых категорий. Он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг и до 79,38 кг. Мексиканец провел первый поединок после победы над россиянином Сергеем Ковалевым в ноябре прошлого года нокаутом в 11-м раунде. В том бою Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг, от которого потом отказался и спустился на категорию ниже.

Бой с Ковалевым стал для мексиканского боксера третьим по контракту со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мирового спорта сумму в $365 млн, который он подписал в октябре 2018 года. Соглашение было рассчитано на 11 поединков до 2023 года. Однако в сентябре Альварес подал в суд на DAZN и свою промоутерскую компанию Golden Boy Promotion ("Голден бой промоушн"), утверждая, что они не выполняют условия соглашения. В ноябре боксер расстался с промоутером и сейчас выступает свободным агентом.

В послужном списке 30-летнего Альвареса теперь 54 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Ранее мексиканец заявлял, что намерен стать абсолютным чемпионом мира в весе до 76,2 кг, в котором остальными поясами владеют американец Калеб Плант (Международная боксерская федерация, IBF) и британец Билли Джо Сондерс (WBO). Также Альварес может провести третий поединок против чемпиона мира IBF в весе до 72,6 кг казахстанца Геннадия Головкина. Первый завершился вничью, второй - победой мексиканца решением судей.

30-летний Смит не сумел в третий раз защитить титул чемпиона мира WBA, которым владел с сентября 2018 года. Тогда он победил соотечественника Джорджа Гроувза нокаутом в седьмом раунде и стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Смит потерпел первое поражение в карьере после 27 побед (19 нокаутом). Он не сумел взять реванш за своего брата Лайама Смита, который в 2016 году проиграл Альваресу нокаутом в девятом раунде.

Гарантированный гонорар за этот бой Альвареса составит $20 млн, Смита - $10 млн, доходы могут возрасти за счет продажи прав на рекламу и телетрансляции.